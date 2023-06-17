المستشار عدلي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد: "كونوا على قدر المسئولية"

شهد المستشار عمر مروان - وزير العدل، والمستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت الموافق ١٧ / ٦ / ٢٠٢٣، أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٧ المعينين بالقرار الجمهوري رقم (٢٠٩ / ٢٠٢٣)، و٢٠١٨ المعينين بالقرار الجمهوري رقم (٢١٠ / ٢٠٢٣).

واستُهلَّت مراسم أداء اليَمين، بكلمة ألقاها المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجه فيها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، لإصداره القرارين الجمهوريين رقمي (٢٠٩، ٢١٠) لسنة ٢٠٢٣، بتعيين معاوني النيابة الإدارية الجدد، كما رحب فيها بالمستشار الجليل عمر مروان - وزير العدل، مهنئًا معاوني النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة.

وأكد عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة السامية، وضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أدائهم دورهم المقدس في حماية الوطن، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

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