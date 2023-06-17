عملاق الشحن الروسي يكشف عن خططه المستقبلية

كشف المدير التنفيذي لـ"فيسكو إنترناشينول ترانسبورت" (FESCO) غيرمان ماسلوف عن خطط الشركة المستقبلية فيما يتعلق بإطلاق مسارات شحن جديدة وذلك في ظل العراقيل الغربية للصادرات الروسيةوذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وقال المسؤول، الذي يدير أكبر شركة شحن بحرية في روسيا، في حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن FESCO هي شركة بحرية ضخمة في روسيا، فهي تمتلك 33 سفينة. ويعتبر ميناء فلاديفوستوك الأضخم من حيث قدرة استيعابه للحاويات في الاتحاد الروسي وهو أيضا ملك للشركة، والشركة تعتبر تقليديا الأقوى في منطقة المحيط الهادئ الآسيوية، فلدينا مكاتبنا الخاصة في كوريا واليابان والصين.

وتابع : "الخطوة التالية تكمن في توسيع الشبكة لتشمل الخدمات بين موندرا ونوفاشيفا وميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، بهذا الشكل تكون شركتنا موجودة في كل الأحواض وكل المنافذ البحرية في روسيا وهي الشرق الأقصى والبحر الأسود والشمال الغربي ممثلة بميناء سان بطرسبورغ".