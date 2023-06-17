بايدن يوجه وزارة الدفاع الأمريكية بتزويد كندا بدعم تكنولوجي لتحديد مواقع حرائق الغابات

السبت 17/يونيو/2023 - 09:16 ص

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، وزارة الدفاع الأمريكية بتزويد كندا بدعم تكنولوجي من أجل تحديد مواقع حرائق الغابات وإخمادها بسرعة للحد من تدهور جودة الهواء في الولايات المتحدة.

وذكر البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "أن الدعم الموجه لكندا يشمل إنذارات مبكرة للحرائق المشتعلة؛ بما يسمح لاحتوائها قبل أن تخرج عن السيطرة".. موضحا أن وزارة الدفاع ستتقاسم بيانات آنية تجمعها أقمار اصطناعية وأجهزة استشعار أمريكية مع كندا.

