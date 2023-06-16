إحباط محاولة تهريب هواتف "أيفون" بجمارك مطار الغردقة

تمكن رجال جمارك الغردقة الدولي برئاسة عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، وجابر موسى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون.

تم اكتشاف الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أوزبكستان، خيث اشتبه محمود صبرى مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب أوزبكستانى الجنسية أثناء خروجه من بوابه اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خديجة عبدالشافى، تحت إشراف محمد صبحى، تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

وبالعرض على مهند سامى المشرف على صالة الوصول الدولي، قرر تكليف عمر حسانى، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 10 علب آيفون فارغة، ونظرا لارتباك الراكب كلف جابر موسى، عمر حسانى، وصلاح الدين أحمد، بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 10 هواتف محمولة ماركة آيفون داخل مخبأة داخل ملابسه .

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