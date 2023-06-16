جورج سيدهم.. ضلع الثلاثى الغائب الحاضر

ولد الفنان جورج سيدهم عام ١٩٣٨ فى محافظة سوهاج، تخرج في كلية الزراعة جامعة عين شمس، وحصل على الماجستير وفى طريقه لإنهاء الدكتوراه انشغل بالفن ولم يحصل عليها.

فى البداية كانت بالانضمام لفرقة التمثيل بالمدرسة،حتى وصل إلى رئاسة فرقة التمثيل، عمل موظفاً فى الفرق المسرحية الخاصة بالتليفزيون فى ذلك الوقت، وهى تكونت فور ظهور التليفزيون،ولبراعته فى التقليد لكل الشخصيات وحسه الكوميدى طوال الوقت، قدم مع الضيف أحمد وسمير غانم فقرة "الشحاتين حول العالم" أحد فقرات برنامج "مع الناس".

وبعد النجاح الكبير لهم، كون الثلاثى فرقة وأطلقوا عليها"ثلاثى أضواء المسرح"، وقدموا العديد من الفقرات والإسكتشات الفنية المستقلة التى حققت نجاحاً كبيراً مثل إسكتش "كتوموتو"، "دكتور إلحقنى"، "لو كانوا سألونا" وغيرها الكثير.

وبعد وفاة الضيف أحمد فى عمر الشباب، أكمل الثنائى غانم وجورج المشاركات الفنية، وكانت الأبرز من خلال مسرحية "المتزوجون"، والتى مثلت قبلة الحياة الفنية لهم مره أخرى.

جاء آخر ظهور له فى إحدى الحملات الإعلانية، حيث ظهر مع الفنان سمير غانم والفنانة شيرين كابطال لمسرحية "المتزوجون"، وعلقت شيرين فى لقاء تلفزيونى "لما شوفت جورج كان بقالى كتير أوى، وبابا الله يرحمه كان عنده نفس التعب ولما شوفته كنت هبوس ايده، لكن افتكرت مينفعش عشان أنا شخصية لينا فى المسرحية وهو بشخصية حنفى، أنا كنت سعيدة وهو كان مبسوط جدا".

وقدم جورج الكثير من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "منتهى الفرح"، "القاهرة فى الليل، "بنت الحته"، "معسكر البنات"، "٣٠ يوم فى السجن"، "معبودة الجماهير"، "كرامة زوجتى"، "شنطة حمزه"، "شاطئ المرح"، "اشجع رجل فى العالم"، "أضواء المدينة"، "مدرسة المشاغبين"، "الشقة من حق الزوجة"، المسرح قدم "آخر موضه"، "موسيكا فى الحى الشرقى"، "جوليو وروميت"، "فندق الثلاث ورقات"، "المتزوجون"، "أهلا يا دكتور".

عانى جورج سيدهم فى رحلة كبيرة مع المرض ظلت لسنوات طويلة، نتيجة إصابته بجلطة فى المخ أدت إلى الشلل وأثرت على الكلام، مما أدى إلى إبتعاده عن الفن حتى وفاته.