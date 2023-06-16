تامر حسني أفضل فنان عربي في مهرجان الإذاعة والتليفزيون بتونس



كرم النجم تامر حسني في «المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس.. ملتقى للإبداع»، كأفضل فنان عربي والأشمل، واعتبر المهرجان النجم تامر حسني واحد من النجوم الذين يتمتعون بتنوع استثنائي.

جاء ذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والسفير البحريني والمصري ووزيرة الثقافة التونسية والسفير المصري بتونس والسفير التونسي في مصر وسط ألمع نجوم الصحافة والإعلام العربي والتونسي.

وأكدت إدارة المهرجان أن المهرجان هذا العام شهد حضور جماهيري كبير يحدث للمرة الأولى على غرار تكريم تامر حسني، وظهر حب الجمهور الجارف بين الجماهير ونجمهم المحبوب.

وغنى تامر حسني أكثر من ساعتين وامتع الحاضرين بصوته الاكثر من رائع وعرضه الاستعراضي المتميز وخفة ظله المعهودة مع جمهوره الكبير.

وأثنى تامر حسني على المجهود الكبير الذي بذله كل من منظم الحفلات المصري تامر عبد المنعم والتونسي شمس الدين التواتي.

وأعرب عن فرحته بهذا التكريم الدولي، مًؤكدا سعادته بما راه من حب الجمهور.

وقال "لقد فقدت النطق لدقائق قلبي ارتجف ولم أتمالك كلماتي لوصف فرحتي"، واختتم بشكر دولة تونس وشعب تونس واعلام تونس ووصفه بالإعلام المحترم الراقي .