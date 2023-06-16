وزير الرياضة: تطور نوعي في أداء برلمان الشباب

التقى الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، بمحمد محمود رئيس برلمان شباب مصر ، وعددا من شباب برلمان الشباب ، وذلك بالمركز الاوليمبي بالمعادي ، بحضور الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتور مصطفي مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية .

أكد وزير الشباب والرياضة ان برلمان الشباب يشهد في الاونة الحالية تطورا نوعياً ملحوظا في الشكل والمضمون ، مشيراً ان هناك خطة محددة المعالم لتحقيق تنمية شاملة لجميع اعضاء برلمان الشباب لتنعكس على تنمية المجتمع كدور مجتمعي لشريحة برلمان الشباب .

ووجه وزير الشباب والرياضة بتكثيف الانشطة التنموية لشباب برلمان الشباب بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة بمراكز الشباب تنسيقاً مع مديريات الشباب والرياضة ، مؤكداً الدعم الكامل لبرلمان شباب مصر .