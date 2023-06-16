بوتين: لدينا أسلحة أكثر مما لدى "الناتو" ونستخدم النووي حال تهديد روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة أن روسيا لديها أسلحة أكثر مما لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والسلاح النووي التكتيكي وصل روسيا البيضاء بالفعل.

وأضاف بوتين خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا «لن نستخدم السلاح النووي إلا في حالة وجود تهديد وجودي للدولة الروسية».

وأكد أن الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية لا يملك «أي فرصة» للنجاح.

ولفت إلى إن «القوات الأوكرانية ليس لديها أي فرصة هناك ولا في مناطق أخرى».

وذكر إن القوات الأوكرانية «استخدمت ما يسمى باحتياطها الاستراتيجي لاختراق الدفاعات (الروسية) وتعزيز قدراتها والتقدم، ولم يتحقق أي من هذه الأهداف».

ورأى أن أوكرانيا تتكبد «خسائر فادحة» واعتبر أنها لن تتمكن من القتال «لفترة طويلة» بسبب استنفاد معداتها العسكرية.