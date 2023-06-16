"التنمية المحلية × أسبوع".. أنشطة الوزارة في الفترة من 10 حتى 15 يونيو



أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، " الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٣٩ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٠ حتي ١٥ يونيو الجاري.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت ١٠يونيو

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريراً حول جهود مبادرة " صوتك مسموع " خلال شهر مايو 2023 وأبرز الاستجابات والشكاوى ونسبة الرد عليها، موضحًا أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها عام 2018 وحتى الآن 651,7 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 112,8 ألف شكوى ، تم حل أكثر من 110 ألف شكوى منها بنسبة 97,5%، وجار حل 2765 شكوى، حيث تلقت المبادرة خلال شهر مايو الماضى 13,7 ألف رسالة منها 1902 شكوى تم الرد منها على 1546 شكوى منها بنسبة 81.3%، وجار حل 356 شكوى، مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

كما اختتم وزير التنمية المحلية ، زيارته إلي مدينة نيروبي بدولة كينيا بعد المشاركة فى فعاليات الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات " UN-HABITAT " التي عقدت خلال الفترة من الفترة من 5 الي 9 يونيو الجاري، بلقاءه مع عدد من وزراء التنمية المحلية المشاركين فى أعمال الدورة الثانية لجمعية "الهابيتات" وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الماليزي الذى بحث مع "آمنة" سبل دعم التعاون بين الوزارتين وبصفة خاصة برامج تدريب كوادر التنمية المحلية وتبادل الخبرات والمعارف والنظر خلال الفترة المقبلة في التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة تضم كافة جوانب علاقات التعاون الثنائى وتؤسس لعلاقات وطيدة بين البلدين خاصة في ظل التجارب التنموية الهامة التي شهدتها مصر وماليزيا على المستويات المحلية والتي يمكن تبادلها والاستفادة منها بالإضافة إلى التجربة الماليزية في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض ملفات العمل الآخرى التي تهم المواطنين .

والتقى اللواء هشام آمنة مع وزير التنمية المحلية في دولة زامبيا حيث تم استعراض الجوانب الثنائية لملفات العمل ، حيث عبر " آمنة " عن حرص مصر على نقل تجاربها وخبراتها للأشقاء الأفارقة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى .

الأحد ١١ يونيو

شارك وزير التنمية المحلية ، في مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية والذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمه محافظة جنوب سيناء بأحد فنادق القاهرة ، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الصحية والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من المحافظين والمتخصصين والمسئولين في قطاعي السياحة والصحة.

الاثنين ١٢ يونيو

استعرض اللواء هشام آمنة، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحتي الآن، التي انطلقت في 27 مايو الماضي وتنتهي في 16 يونيو الجاري، لافتا إلى إن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة بعد مرور أسبوعين من المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١ بلغ ٣٩٣٢ مبنى على مساحة ٩٠٨ ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة ١٤٢٦ حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة ٤٧٩٠ فدان.

وعقد وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي الاجتماع التنسيقى الثانى لهذا العام مع الوزارات المنفذة لمشروع مصرف كيتشنر وذلك فى إطار الدعم والشراكة البناءة بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة ، واتساقاً مع تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف كيتشنر، وخلال الاجتماع تم عرض خطة المشروعات التى تنفذها الوزارة و التى تتكون من عدة أنشطة منها إنشاء 5 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة فى المحافظات الثلاث المستهدفة ، انشاء عدد 2 محطة وسيطة فى كل من محافظتي الغربية و الدقهلية وتطوير وإعادة تأهيل 13 جراج منهم عدد 6 جراجات بكفر الشيخ وعدد 5 جراجات بالغربية وعدد 2 جراج بالدقهلية ، بالإضافة إلى إغلاق مقلب وتأهيل مدفن مطوبس بكفر الشيخ وإغلاق مقلب وتأهيل مدفن قلابشو الدقهلية ، وشراء معدات الجمع والنقل بالمحافظات.

شارك الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير محمد حجازي مساعد الوزير للتعاون الدولي ضمن وفد وزارة التنمية المحلية الذي شارك في فعاليات الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات " UN-HABITAT " والتي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي، في جلسة ( حالة المدن العربية نحو مدن نابضة بالحياة ) والتي نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي وفي حضور السفير فراس الخوري، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية كينيا، وبمشاركة أمين عام وزارة الإدارة المحلية بالأردن المهندس حسين مهيدات، و جون كير خبير البنك الدولي.

كما حضر وزير التنمية المحلية الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير منطقة القاهرة الإسلامية، واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية مخططات تطوير منطقة القاهرة الإسلامية، خاصة الجزء الذي يشمل المنطقة الواقعة بين مسجدي السيدة نفيسة والسيدة عائشة، وكذا تطوير شارع صلاح سالم، لافتا إلى أهمية الحفاظ على المنطقة بوجه عام، ولاسيما في ظل ما تتفرد به من وجود مبان أثرية وتراثية تزخر بها، وكذا التغلب على التحديات العديدة التي تعاني منها، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور في القاهرة.



الثلاثاء ١٣ يونيو

أجرى اللواء هشام آمنة، زيارة إلى ديوان عام محافظة البحيرة حيث كانت في استقباله الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وفي مستهل الزيارة عقد الوزير اجتماعاً مع بلبع والقيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية الجارية على أرض المحافظة ومتابعة مطالب الموطنين لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم.

كما تفقد وزير التنمية المحلية خلال زيارته لمحافظة البحيرة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة .

الأربعاء ١٤ يونيو

أعلن وزير التنمية المحلية ، عن الاهتمام الذى توليه الوزارة بدعم صناعة السجاد اليدوي بمختلف المحافظات التي تتميز بهذه الصناعة المهمة والاستفادة من التجربة الناجحة في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة وتقديم كل الدعم اللازم من الوزارة لتوطين وتطوير تلك الصناعة بمحافظات الجمهورية وتبادل الخبرات فيما بينها وتطوير مراكز الصناعات الحرفية للحفاظ على هذه الصناعة المهمة، مؤكدا أن التعاون بين محافظتي البحيرة وشمال سيناء في توطين صناعة السجاد اليدوي، وتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية والنسائية والمرأة المعيلة، والذي يساهم في تعزيز قدرات الأسرة المصرية الاقتصادية، هو بداية لمشروع شامل تتبناه الوزارة لتوطين وتطوير صناعة السجاد اليدوي، ويعتبر هذا التعاون بين محافظتي البحيرة وشمال سيناء هي مرحلة أولي للمشروع علي أن يتم تعميمه وتنفيذه في باقي محافظات الجمهورية .

كما شارك اللواء هشام آمنة ، في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري .

الخميس ١٥ يونيو

أعلن وزير التنمية المحلية حصاد عمل صندوق التنمية الحلية خلال العام المالي الحالي 2023/2022 حيث تمكن الصندوق من تمويل ١٩٥٥ مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بإجمالي استثمارات بلغت ٣٣,٦ مليون جنيه، منها ٥,٦ مليون جنيه مشاركة من المستفيدين، وذلك خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢حتى١/٦/٢٠٢٣، مؤكدا أن صندوق التنمية المحلية نجح في استنفاذ تمويل العام المالي الحالي والذي بلغ 15 مليون جنيه، وذلك خلال 7 شهور من بداية العام ، كما نجح الصندوق في التوسع في تنفيذ المشروعات من خلال حصوله على 13 مليون جنيه كتمويل إضافي له من موارد الصندوق الذاتية، ليعلن بعدها استنفاذ صندوق التنمية المحلية اجمالي التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي وهو ٢٨ مليون جنيه.

كما أعلن وزير التنمية المحلية ختام فعاليات الأسبوع ال٤٢ والأخير من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة لعام 2022 /2023، ليعلن انتهاء الدورات التدريبية بسقارة لهذا العام، مؤكداً أن مركز التنمية المحلية بسقارة احتفل اليوم الخميس 15/6/2023بتخريج ١٢٠ متدربا اجتازوا عدد ٥ دورات تدريبية هذا الاسبوع وهي دورة تطوير مهارات وادارة منظومة المجالس والمؤتمرات، وتنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الادارة المحلية، وتنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة، وتطوير مهارات وادارة منظومة لجان حماية الطفل وخط النجدة، والدورة التدريبية التأهيلية الثالثة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمراكز السيطرة بالمحافظات.

كما حضر وزير التنمية المحلية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، ورفع العلم على سفينة وادي الملوك، أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصري.

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