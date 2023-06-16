المفوضية الأوروبية توافق على مشروع إسباني بقيمة 680 مليون يورو لإنشاء بنية تحتية لشبكات 5G

وافقت المفوضية الأوروبية على مشروع إسباني بقيمة 680 مليون يورو تم توفيره من خلال مرفق التعافي والمرونة لإنشاء البنية التحتية لشبكات 5G المستقلة عالية الأداء في المناطق الريفية المحرومة.

وذكر بيان على موقع المفوضية الأوروبية الإلكتروني، اليوم /الجمعة/ - أن هذا الإجراء هو جزء من استراتيجية إسبانيا لتلبية احتياجات المواطنين والشركات في سياق رقمنة البلاد ويساهم المخطط أيضا في الأهداف الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتحول الرقمي.

ويبلغ عدد سكان المناطق الإسبانية المعنية أقل من 10 آلاف نسمة ولا يوجد استثمار حالي أو مخطط له في شبكات 4G التي توفر سرعات تنزيل لا تقل عن 50 ميجابت في الثانية.

وبموجب المشروع، يمكن منح المساعدة حتى 31 ديسمبر 2025 وسيتعين على شبكات الهاتف المحمول 5G أن تدخل حيز التشغيل بحلول فبراير 2026 على أبعد تقدير. وستأخذ المساعدة شكل منح مباشرة لمشغلي الاتصالات الإلكترونية.

وقامت المفوضية بتقييم المشروع بموجب قواعد مساعدات الدول في الاتحاد الأوروبي والتي تسمح بمساعدة الدولة لتسهيل تطوير أنشطة اقتصادية معينة أو بعض المجالات الاقتصادية، وعلى هذا الأساس، وافقت المفوضية الأوروبية على المخطط الإسباني.

وقالت مارجريت فيستاجر، المسؤولة عن سياسة المنافسة بالمفوضية: "هذا المخطط الإسباني البالغ 680 مليون يورو، والممول بالكامل من خلال مرفق التعافي والمرونة، سيدعم توفير خدمات متنقلة عالية الأداء من الجيل الخامس في المناطق المحرومة من إسبانيا.

وهذا سيساعد المستهلكين والشركات في المناطق الريفية للوصول إلى خدمات 5G عالية الجودة، مما يساهم في النمو الاقتصادي لإسبانيا والأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتحول الرقمي مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة ".