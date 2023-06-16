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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط كيلو حشيش بحوزة 3 أشخاص في السلام

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 ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كيلو حشيش بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة القاهرة) حال إستقلالهم سيارة ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة

 وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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