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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا في الشرقية

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية
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قررت نيابة منيا القمح اليوم التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر سقوطه غارقًا فى مياه ترعة باحدي القري وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى منيا القمح المركزى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول الطفل س إ ن 3 سنوات مقيم بمركز منيا القمح جثة هامدة إدعاء حادث غرق.

وتبين من التحريات الأولية مصرع الطفل غرقًا فى ترعة مياه بقرية تابعة لمركز منيا القمح وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراء القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

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