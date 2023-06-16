الكراسي تفحمت.. انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق كافيه بالعجوزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل كافية بالعجوزة، وفحص موقع الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات حول الحريق.

وأفاد تقرير الأدلة الجنائية أن الحريق أدى إلى تفحم واحتراق عدد من الكراسي والطاولات وأجزاء كبيرة من الكافيه، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل كافيه بشارع محمد طلعت بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.