البنك المركزي الروسي: السوق المالية العالمية تمر بتغيرات كبيرة

قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن السوق المالية العالمية تمر بتغيرات كبيرة، بما في ذلك إعادة التفكير في دور الدولار واليورو.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وأضافت نابيولينا، في حديث لها على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "تجري تغييرات كبيرة في السوق المالية العالمية حاليا. وأولها، هو إعادة التفكير في دور العملات الاحتياطية، ونحن نرى ذلك. على الرغم من أن الدولار واليورو لا يزالان عملتين احتياطيتين، إلا أن العديد من البلدان، بعد ما حدث معنا، تفكر في تنويع احتياطياتها".

وأكدت نابيولينا أن الجهة التي تصدر العملة الاحتياطية يمكنها أن تسيء استغلال وضعها، ولكن بشكل محدود. وقالت: "وعندما يبدأ ذلك في التأثير على الكثير من التجارة العالمية، يبدأ الجميع في التفكير في أنها يمكن أن تتحول إلى مخاطر كبيرة، حتى لو كان ذلك قليل الاحتمال".

ووفقا لمعطيات صندوق النقد الدولي، انخفضت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 27 عاما - 58.36٪ وأصبحت العملات غير الاحتياطية هي المستفيد الرئيسي - وقفز "وزنها" إلى الحد الأقصى منذ منتصف عام 2012 بنسبة 3.45٪.