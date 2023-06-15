"برلماني": حديث السيسي بمؤتمر الشباب حمل العديد من رسائل الطمأنينة بشأن الوضع الاقتصادي

قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، إن حضور الرئيس السيسي فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، بالإسكندرية، يعكس مدى أهمية وحرص القيادة السياسية على الحوار المباشر بين الدولة ومؤسساتها المختلفة والشباب.

وأشاد الرشيدي، في تصريحات له اليوم الخميس، بحديث الرئيس السيسي خلال تعقيبه على كلمات المشاركين في مؤتمر الشباب والتي أكدت على استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد واستقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن حديث الرئيس السيسي حمل العديد من رسائل الطمأنينة بشأن الوضع الاقتصادي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المؤتمر شهد حضور عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وأوضح الرشيدي، أن المؤتمر استعراض ما شهدته عروس البحر المتوسط الإسكندرية من تطوير شبكة الطرق وحلقة السمك وإنشاء محور المحمودية؛ لتوفير وتسهيل حركة المرور وتيسيرها، بالإضافة إلى إنشاء المناطق الصناعية التجارية التي وفرت فرص عمل كثيرة للشباب، وإنشاء نفق أنور السادات وممشى موازي للبحر مجانًا بدون أي تكلفة.



وأكد الرشيدي، أن الإسكندرية شهدت تطوير كبيرا في سوق محطة مصر الحضاري للقضاء على الأسواق العشوائية، ومنع انتشار الباعة الجائلين، فضلا عن إنشاء موقف مخصوص للميكروباصات، وتنفيذ مشروع بشاير الخير للقضاء على العشوائيات غيط العنب، بالإضافة إلى تطوير محطة تحيا مصر تي إم تي في ميناء الإسكندرية لتحويل مصر إلى محور لوجيستي للنقل وشحن البضائع، ومشروع تطوير حدائق المنتزه الذي عانى من الإهمال لعقود طويلة.