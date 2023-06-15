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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الروسية تستدعي دبلوماسيا كنديا بسبب نية أوتاوا مصادرة طائرة روسية

ارشيفية
ارشيفية
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أفادت وزارة الخارجية الروسية باستدعاء نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الكندية لدى موسكو إلى مقر الوزارة والاحتجاج بسبب نية أوتاوا مصادرة طائرة AN-124 الروسية.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة أن موسكو تعتبر قرار أوتاوا مصادرة الطائرة سرقة فاضحة، مشيرة إلى أن تصرفات الدولة الكندية ستكون لها عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي أصبحت، بجريرة نظام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على وشك الانهيار.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد أعلن، خلال زيارة إلى كييف، عن عزم بلاده مصادرة طائرة النقل الروسية العملاقة AN-124، المحتجزة عام 2022 في تورنتو، إلى أوكرانيا. وكانت رحلة AN-124 قد وصلت، 27 فبراير 2022 من فولغا دنيبر إلى تورنتو تحمل شحنة من اختبارات فيروس كورونا من الصين إلى تورنتو، فيما قامت السلطات الكندية، بسبب الوضع في أوكرانيا، بإغلاق السماء أمام تحليق الطائرات الروسية، وأخرت الصعود على متن الطائرة.

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