رئيس مدينة إطسا يلتقى مسئولي مشاريع البنية التحتية ضمن مبادرة ”حياة كريمة”

استقبل خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، محافظة الفيوم، اليوم، المهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق بالفيوم، ومهندسي جهاز القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان ومديري القطاعات والمرافق بمركز اطسا (كهرباء -مياه - صرف صحي - غاز طبيعي) وإستشاري مكتب الرائد للاستشارات الهندسية.

جاء اللقاء لمناقشة نهو أعمال البنية التحتية من الطرق المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة بخطة الرصف.

كما تم مناقشة الطرق والشوارع الداخلية الآتي تم بها أعمال بنية تحتية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، لإدراجها ضمن أعمال المبادرة تمهيد وتسوية.

ووجه رئيس المركز نحو الوحدات المحلية القروية دائرة المركز لعمل حصر بالشوارع والطرق الداخلية بالقرى الرئيسية والفرعية والتي تمت بها أعمال بنية تحتية.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بشأن حصر جميع الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بدائرة القرى الرئيسية والفرعية الجاري العمل بها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة.