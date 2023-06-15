بحوزته 150 طربة.. ضبط أخطر تاجر حشيش بالإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث مركز فايد بالإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من ضبط تاجر حشيش بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، في حملة أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية.



وكانت قد وردت معلومات إلي النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد تفيد قيام أحد الأشخاص بترويج مخدر الحشيش بدائرة مركز فايد على نشاط واسع.

وبتكثيف التحريات تمكن النقباء أحمد حمدي ومحمد عبد الباسط و أحمد ممتاز، من رصد المتهم ورصد تعاملاته مع بعض عملائه ممن يترددون على أحد الأماكن التي يتخذها مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي في محافظة الإسماعيلية.

وتمكنت حملة مكبرة بقيادة النقباء أحمد حمدي ومحمد عبد الباسط وأحمد ممتاز، من استهداف المتهمم والقبض عليه..

وعثرت الأجهزة الأمنية مع المتهم على كرتونة بها 150 طربة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتحفظت على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.