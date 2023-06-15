موسيماني يعلن رحيله عن أهلى جدة

استقال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، عن منصبه كمدير فنى للفريق، بعد التأهل للدوري السعودى للمحترفين "روشن".

وأعلن موسيماني فى بياناً رسميًا نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه رحل رسميا عن أهلي جدة وأنهى تعاقده معه اليوم الخميس.

وقال موسيمانى فى بيانه : "مع انتهاء علاقتنا مع الأهلي لكرة القدم السعودي والتطلع إلى فرص جديدة، أود أن أعبر عن سعادتي البالغة لإنجاز المهمة الصعبة المتمثلة في صعود الفريق إلى دوري المحترفين السعودي خلال 8 أشهر وحصلنا أيضًا على لقب البطولة في دوري الدرجة الأولى.

وتابع موسيماني فى بيانه: "لم نكن لنحقق هذا الإنجاز لولا اللاعبين الذين لعبوا بقلوبهم باستمرار ، والفريق الفني والجهاز الذي دعمني واللاعبين طوال الوقت ،

وأخيراً، شكراً لكم على الدعم من مشجعي الأهلي ، وجودكم في المدرجات. في مباريات الذهاب والإياب كانت أفضل حافز.

وحصل بيتسو موسيماني على جائزة أفضل مدرب فى شهر مايو في دوري يلو بعد قيادة أهلي جدة للتأهل لدوري روشن السعودي والعودة من جديد للدوري الممتاز.