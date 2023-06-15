بعثة المنتخب تحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح قبل العودة للقاهرة.. شاهد

احتفلت بعثة منتخب مصر في مراكش بعيد ميلاد قائد الفريق محمد صلاح، عقب مباراة الفراعنة أمام غينيا، والتي اقيمت أمس بالمغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة الأفريقية بكوت ديفوار، ونظمت إدارة الفندق بمراكش الذي استضاف بعثة الفراعنة حفل كبير للعالمي محمد صلاح.

وكانت البعثة تضم حازم إمام رئيسا للبعثة و البرتغالى رورى فيتوريا مديرا فنيا مع باقى أعضاء الجهاز و ١٩ لاعبًا هم، محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، على جبر، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد أبو جبل، محمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حمادة، محمد رضا بوبو بالإضافة إلى ٩ لاعيين من النادي الأهلي الفائز ببطولة أفريقيا للمرة ١١.

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى أمم أفريقيا 2023 بساحل العاج عقب الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف ، واحتلاله صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.