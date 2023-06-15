مرتديًا قميص جدة.. بنزيما يغير صورة حسابه على فيس بوك

غير اللاعب الفرنسى كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسبانى السابق، ولاعب اتحاد جدة السعودى الحالى، صورة الحساب الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى.

وجعل الفرنسى بنزيما، صورة الملف الشخصى لحسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو مرتدى قميص الاتحاد السعودى.

وأصبح انضمام النجم الفرنسي كريم بنزيما لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي، حديث الشارع الرياضي في الساعات القليلة الماضية، بعد التعاقد معه لمدة 3 مواسم حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد بنزيما مع ناديه السابق ريال مدريد الإسباني بنهاية موسم 2022-2023، ليرحل عن الملكي بعد قضاء 14 عامًا داخل قلعة سانتياجو برنابيو، ليتجه إلى الدوري السعودي ويرتدي قميص نادي الاتحاد السعودي، الذي يقدمه اليوم الخميس، كلاعب جديد في حفل جماهيري ضخم على ملعبه الجوهرة المشعة.