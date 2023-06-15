جامعة المنوفية تشارك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة

شاركت جامعة المنوفية في فاعليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة المنوفية وذلك تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور محمد موسى نائب المحافظ والدكتور أحمد أبو بكر مدير عام شئون البيئة بديوان عام محافظة المنوفية.

وقد استعرضت المبادرة عددًا من المشروعات البيئية الصديقة للبيئة ومنها مشروع استخدام المخلفات الزراعية في إنتاج صبغات صديقه للبيئه ذات جوده وقيمه اقتصادية مرتفعه دون الأضرار بالبيئة، مشروع تنفيذ وتطوير السجاد اليدوي، ومشروع التدوير الذكي للمخلفات - الجراج الذكي - والأدوات الذكية لمساعدة المكفوفين - الروبوت التعليمي الذكي للأطفال، ومشروع انتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي، ومشروع تصنيع وابتكار ماكينه طباعة ثلاثية الأبعاد، مشروع إعادة تدوير المخلفات الغذائية واستخدامها في علاج الأمراض الناشئة عن الأكسدة.

وفي ضوء ذلك، أكد شرف علي مدى حرص الجامعة في المشاركة في مثل هذه المبادرات المتميزة من خلال المشاريع التي تقدمها جامعة المنوفية والتي تعكس قيمة الكوادر الرائدة داخلها وما تمثلة الجامعة في كونها محل الخبرة داخل المحافظة بما تحتويه من خبرات وخبراء في مجالات غاية في الأهمية والدقة التي تمتاز بجودة تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع كجزء من مشاركتها الفعاله ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠.