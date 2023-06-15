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الخميس 15 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس "القناة لتوزيع الكهرباء" يتفقد أحدث مركز خدمة عملاء وذوى الهمم بالشيخ زايد

جانب من الزياره
جانب من الزياره
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 تفقد صباح اليوم  المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء أحدث مركز خدمة عملاء وذوى الهمم بحي الشيخ زايد بالشارع التجاري بمدينة الإسماعيلية.

 وطالب بضرورة سرعة الانتهاء من فرشه باحدث الاثاث واجهزه الحاسبات الازمه لافتتاحه خلال اسبوع كما طالب من قطاع المشروعات بسرعه الانتهاء من باقي مراكز خدمه العملاء التي يتم إنشائها او التي يتم اعادة تأهيلها في اقرب وقت ممكن مع العمل على ان ان تكون مجهزة بأحدث الأجهزة والأثاث مع الحفاظ على الرؤية البصرية بها.

ويإتي ذلك  في إطار سعيه الدائم والمستمر لتطوير الأداء بالشركة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين وتوصيل خدمات الكهرباء.

القناة لتوزيع الكهرباء احدث مركز خدمة عملاء وذوى الهمم بحي الشيخ زايد