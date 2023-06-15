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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شاب يحاول إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية في الصف

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب شاب في العقد الثالث من عمره بحالة إعياء جراء إقدامه على إنهاء حياته بتناول سم الفئران لمروره بأزمة نفسية بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "أحمد إسماعيل رمضان" 29 سنة، مصاب بحالة اعياء شديدة وحالته العامة غبر مستقرة وادعاء محاولة انتحار

 

وبالإنتقال والفحص وسؤال أهلية المصاب أفادوا بإقدامه علي إنهاء حياته بتناول سم الفئران لمروره بأزمة نفسية ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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