في عيد ميلاده الـ31.. رحلة محمد صلاح من نجريج إلي ليفربول

يحتفل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ31، حيث إنه ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.



ويملك محمد صلاح سجلا حافلا مليئا بالانجازات والأرقام القياسية خلال مسيرته مع جميع الأندية التى أرتدى قمصانها، حيث بدأ “مو” مسيرته الكروية مع الأندية ضمن صفوف فريق المقاولون العرب فى مصر، قبل أن يبدأ مشواره الإحترافى مع فريق بازل السويسرى، ثم الإنضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالي ثم فريق روما، قبل محطته الأخيرة مع ليفربول.



كما حصل النجم المصرى محمد صلاح، على العديد من الجوائز الفردية والجماعية الكبرى على مستوى أوروبا وأفريقيا والعالم بالترتيب، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الأخيرة.



وكان النجم الكبير محمد صلاح قد ولد فى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، يوم 15 يونيو من عام 1992، حيث يكمل الفرعون المصرى اليوم عامه الـ31.



وبدأ صلاح مشوراه الكروى فى سن الطفولة فى أندية اتحاد بسيون، وعثماثون فى طنطا، قبل أن ينضم كناشئ إلى نادى المقاولون العرب عام 2006 حيث كتب أولى محطاته الإبداعية.



وفى عام 2012 بدأ النجم محمد صلاح رحلته الناجحة فى أوروبا، بداية من بوابة فريق بازل السويسرى، حيث حصل خلال هذه الفترة على جائزة أفضل لاعب فى سويسرا وجائزة "اللاعب المفضل" لعام 2013.



بعد ذلك انتقل صلاح فريق تشيلسى الإنجليزى عام 2014، إلا أن الفرعون المصرى رحل سريعا منه على الرغم من تحقيق البلوز كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ولقب الدورى الإنجليزى الممتاز.



رحل محمد صلاح من لندن إلى روما بإيطاليا، وهنا لمع بريق الفرعون المصرى مع فيورنتينا، حيث سجل معه 9 أهداف، ثم انتقل إلى روما الإيطالى، وهناك كانت البداية الحقيقية لـ صلاح، والذى استطاع تسجيل 14 هدفا فى الدورى الإيطالى مع فريق العاصمة فى الموسم الأول له، بينما سجل 19 هدفا فى الموسم الثانى، ليتم اختياره أفضل لاعب فى روما فى الدورى الإيطالى موسم 2016–2017.



وفى 22 يونيو 2017، أعلن نادى ليفربول الإنجليزى، تعاقده مع النجم محمد صلاح بصفقة تاريخية على جميع المستويات، حيث بلغت قيمة الصفقة 42 مليون يورو بالإضافة إلى 8 ملايين يورو تدخل من ضمن بند المكافآت.



ولا يخفى على أحد ما فعله النجم محمد صلاح مع ليفربول حيث سطر اسمه بأحرف من ذهب، واستطاع أن يحطم كل الأرقام القياسية التى سبقه اللاعبون فى تحقيقها؛ فقد حصل على جائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى 4 مرات، فى نوفمبر 2017، وفبراير 2018، ومارس 2018، وآخرها فى أكتوبر 2021.



وحصد صلاح جائزة أفضل هدف فى الشهر فى الدورى الإنجليزى مرتين، الأولى فى يناير 2021، والثانية فى أكتوبر 2021، وحصد جائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية 10 مرات.



وحقق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب إفريقى من هيئة الإذاعة البريطانية مرتين، فى عام 2017 و2018، بينما حقق جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا من رابطة لاعبى كرة القدم المحترفين مرتين، 2018، و2022.



وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب فى العام من قبل رابطة النقاد الإنجليزية، مرتين، فى موسم 2017 - 2018، و2021 - 2022، وحقق الفرعون المصرى جائزة هداف الدورى الإنجليزى 3 مرات، فى مواسم 2017 – 2018، و2018 – 2019، و2021 – 2022.



وحصد محمد صلاح أيضًا جائزة أفضل صانع ألعاب فى الدورى الإنجليزى موسم 2021 - 2022، كما حصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى فى موسم 2017 – 2018، كما حصد صلاح جائزة بوشكاش لأفضل هدف فى العام من الاتحاد الدولى لكرة القدم فى 2018.