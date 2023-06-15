تعرفي على ٥ خطوات لتحضير مربى المشمش بالمنزل

تعد مربي المشمش من اكثر المربي المفضلة لدي الأسر وخاصة الأطفال؛ لذا نقدم لكن طريقة تحضيرها بالمنزل.
المكونات
مشمش
كيلوغرام
سكر
كيلوغرام
حامض الليمون
ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
1 - إغسلي حبات المشمش وانزعي نواتها.
2- ضعي المشمس في وعاء كبير وأضيفي إليه السكر. غطيّ الوعاء واتركيه لحوالى 7 ساعات حتى تخرج الماء من المشمش ويذوب السكر.
3- في قدر كبير، أسكبي مزيج المشمش والسكر وضعيه على نار خفيفة. حرّكي باستمرار إلى أن يغلي المزيج وتحصلي على مربى.
4 - أضيفي حامض الليمون واغلي مجدداً لدقيقتين.
5 - أسكبي المربى في أوعية زجاجية كبيرة، متوسطة أو صغيرة الحجم نظيفة، ثمّ أقفليها جيداً.
6 - تذوقي مربى المشمش بعد مرور أسبوع أو أسبوعين وبالعافية!
نصائح
تأكدي من أن الأوعية مغلقة بإحكام.