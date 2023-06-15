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الخميس 15 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرفي على ٥ خطوات لتحضير مربى المشمش بالمنزل

مربي المشمش
مربي المشمش
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تعد مربي المشمش من اكثر المربي المفضلة لدي الأسر  وخاصة الأطفال؛ لذا نقدم لكن طريقة تحضيرها بالمنزل.

 

المكونات
مشمش

كيلوغرام

سكر

كيلوغرام

حامض الليمون

ملعقة صغيرة


طريقة التحضير
1 - إغسلي حبات المشمش وانزعي نواتها.

2- ضعي المشمس في وعاء كبير وأضيفي إليه السكر. غطيّ الوعاء واتركيه لحوالى 7 ساعات حتى تخرج الماء من المشمش ويذوب السكر.

3- في قدر كبير، أسكبي مزيج المشمش والسكر وضعيه على نار خفيفة. حرّكي باستمرار إلى أن يغلي المزيج وتحصلي على مربى.

4 - أضيفي حامض الليمون واغلي مجدداً لدقيقتين.

5 - أسكبي المربى في أوعية زجاجية كبيرة، متوسطة أو صغيرة الحجم نظيفة، ثمّ أقفليها جيداً.

6 - تذوقي مربى المشمش بعد مرور أسبوع أو أسبوعين وبالعافية!

نصائح
تأكدي من أن الأوعية مغلقة بإحكام.
 

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