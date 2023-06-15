الجيش السوداني يتهم "الدعم السريع" بقتل والي غرب دارفور

اتهم الجيش السوداني، اليوم الخميس، قوات الدعم السريع بتعمد خطف خميس عبد الله أبكر، والي غرب دارفور وقتله، بسبب ما اعتبرته قوات الدعم السريع "دعمه للقوات المسلحة السودانية".

ووصف الجيش السوداني عملية قتل أبكر بأنها "عملية وحشية تضاف لسجل قوات الدعم الإجرامي"، مدينًا في الوقت ذاته هجمات قوات الدعم السريع على مقر والي غرب دار فور في مدينة الجنينة.

البيان الصادر عن القوات المسلحة السودانية أكد أن "الدعم السريع" تتعمد استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية السودانية، والمنشآت السكنية للمدنيين، حيث تتخذهم كدروع واقية، لافتًا إلى أن والي غرب دار فور ليس له علاقة بمجريات الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع.