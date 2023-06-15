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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير النقل: الرئيس السيسي وجَّه بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية

وزير النقل
وزير النقل
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قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أرحب بكم في ميناء الإسكندرية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وأشار وزير النقل، خلال كلمته في افتتاح محطة تحيا مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أننا عملنا على خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة، موضحا أنه يتم تنفيذ في ميناء السخنة ١٨ كيلو أرصفة بعمق ١٨ مترًا.

وأكد الوزير أن مساحة ميناء السخنة زادت ٤ ملايين كيلو متر مربع على مساحته الأساسية، مؤكدا أن نسبة تنفيذ فى ميناء السخنة حتى اللحظة الحالية وصلت إلى ٨١٪؜. 

افتتاح محطة تحيا مصر الفريق كام الوزير وزير النقل - الرئيس عبدالفتاح السيسي