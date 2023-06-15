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الخميس 15 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الزمالك يعلن تفاصيل إنشاء فرع أكتوبر والملعب الجديد

مجلس إدارة الزمالك
مجلس إدارة الزمالك
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يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا، وذلك للحديث عن فرع النادي في أكتوبر والملعب الجديد.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الزمالك خلال المؤتمر، شروط وقيمة الاشتراك في فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، والذى ستنتهى المرحلة الأولى منه خلال 6 أشهر وفقا لتصريحات لرئيس مجلس إدارة الزمالك .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته اليوم الخميس على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من الشهر الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 8.

وكان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.

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