اليوم.. الزمالك يعلن تفاصيل إنشاء فرع أكتوبر والملعب الجديد

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا، وذلك للحديث عن فرع النادي في أكتوبر والملعب الجديد.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الزمالك خلال المؤتمر، شروط وقيمة الاشتراك في فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، والذى ستنتهى المرحلة الأولى منه خلال 6 أشهر وفقا لتصريحات لرئيس مجلس إدارة الزمالك .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته اليوم الخميس على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من الشهر الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 8.

وكان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.