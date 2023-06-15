بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

تقدم البوابة نيوز، البث المباشر، اليوم الخميس، نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح محطة “تحيا مصر” المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، كما يتم رفع العلم المصري على السفينة وادى الملوك.

ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسي خلال الحفل افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس منها ميناء 6 أكتوبر البري، وأعمال التطوير الشامل بميناء السلوم البري حاجز أمواج ميناء دمياط ورصيف الأخشاب والغلال بالميناء.

وفي سياق آخر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، حيث افتتح عددا من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.