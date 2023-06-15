تعرف على سعر الدولار بداية اليوم الخميس 15 يونيو 2023

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي استقراره، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس 15 يونيو 2023، في البنوك العاملة في سوق الصرف المصري، على خلفية إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة لشهر يونيو من عام 2023 ليثبتها للمرة الأولى منذ مارس 2022. ويستقر سعر الفائدة عند 5.00%-5.25%.

سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري بداية اليوم 30.83 جنيه سعر الشراء مقابل 30.93 للبيع.

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك بلوم، ثبت سعر صرف الدولار الامريكي اليوم عند 85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي نحو 85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

في بنك سايب، بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.