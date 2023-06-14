تفاصيل اجتماع اللجنة المحلية للرعاية البديلة بالدقهلية

اجتمعت اليوم اللجنة المحلية للرعاية البديلة فى الدقهلية، برئاسة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة اللجنة المحليه للرعاية البديلة للنظر في الطلبات المقدمة من الاسر الكافلة بعد استفاء الشروط والمستندات والتي تضم في عضويتها عدد من الجهات ومنها وزارة الداخلية والبريد والصحة والتربية والتعليم واستاذة جامعات وعدد من الجمعيات الاهلية.

وأوضح الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة، أن الشروط الأساسية لكفالة الطفل أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين وتتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقى والاجتماعى بناء على البحث اجتماعى المعد بمعرفة الأخصائيين وألا يقل سن كل منهما عن 25 عاما وألا يزيد عن 60 عاما ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.

وأشار إلى أنه يجب أيضا أن تتوافر فى الأسرة التى تطلب كفالة الطفل الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية وأن يكون الزوجان حاصلين على قدر مناسب من التعليم وأن يكون مقر الأسرة فى بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.

واضاف أنه يجب أيضا توافر الشروط الصحية فى المسكن والمستوى الصحى المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعى الذى تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة إضافة إلى ذلك ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كل احتياجاته شأنه فى ذلك شأن باقى أفرادها وإذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل وأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحدهما أو إلى أى شخص آخر إلا عن طريق الادارة الاجتماعية.