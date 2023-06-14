ميار شريف تتأهل للدور الثاني ببطولة فالنسيا المفتوحة للتنس

تأهلت نجمة التنس المصرية ميار شريف، اليوم الأربعاء، إلى الدور الثاني من بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس، التي تقام في إسبانيا خلال الفترة من 12 إلى 18 يونيو الحالي.

وبلغت ميار شريف دور ثمن النهائي من بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس، عقب فوزها على التشيلية دانييلا سيجيل، بمجموعتين دون رد بواقع 6-0 و6-1 في المباراة التي استغرقت ساعة وثلاث دقائق.

وتمكنت ميار شريف المصنفة رقم 40 عالميًا من الفوز في مباراة دور الـ32 على دانييلا سيجيل المصنفة رقم 870 عالميًا، لتواجه نجمة مصر في التنس الأرضي بالدور المقبل نظيرتها الأرجنتينية ماريا كارل، المصنفة رقم 140 عالميًا، التي صعدت للدور الثاني، أمس الثلاثاء على حساب النمساوية سنجا كراوس، المصنفة رقم 170 عالميًا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2.

وتوجت ميار شريف بلقب بطولة ماركارسكا الدولية للتنس منذ أيام، وذلك بعدما فازت في المباراة النهائية على الإيطالية ياسمين باوليني، بنتيجة 2-1 في الأشواط بواقع 2-6، 7-6، 7-5.

وقفزت ميار شريف في التصنيف العالمي لمحترفي التنس لتصل للمركز 40 على العالم، وهو أفضل ترتيب في مسيرتها.