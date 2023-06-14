الزمالك يستقر على تدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب سوبر

استقرت لجنة الكرة بالزمالك، على تدعيم مركز الظهير الأيمن بفريق الكرة بصفقة سوبر وذلك في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتواجد في مركز الظهير الأيمن بالزمالك حاليا حمزة المثلوثي فقط، وينتهى عقده بنهاية الموسم الجاري ولم يعقد مسئولي النادي معه جلسة التجديد حتي الآن، الإ أن النادي يرغب في استمراره مع التعاقد مع ظهير أيمن جديد ايضا .

وبدأ الجهاز الفني للزمالك بقيادة أوسوريو ومعاونيه في الساعات القليلة المقبلة في مشاهدة تسجيلات لمباريات فريق فاركو وذلك لتحديد نقاط قوة وضعف الفريق قبل مواجهة الكأس، ثم يعقد الخواجة الكولومبي جلسات فنية متتالية مع اللاعبين لتحفيزهم للفوز على فاركو وحجز بطاقة التأهل لدور الـ8 .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، اليوم الأربعاء تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة وذلك يوم 23 من الشهر الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 8.

وكان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.