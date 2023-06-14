المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا يبحث مع مركز الملك حمد العالمي سبل التعاون المشترك

قام الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا (ZMD)، عبدالصمد اليزيدي بزيارة لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بمملكة البحرين، حيث اجتمع بنائب رئيس مجلس أمناء المركز بيتسي ماثيوسون، وتم التطرق إلى إمكانية التعاون وآفاقه مع المجلس الأعلى للمسلمين من أجل تعزيز قيم التعايش ونبذ التطرف والكراهية.



وقد جرى التباحث خلال اللقاء نفسه، في إمكانية ترجمة وثيقة "إعلان مملكة البحرين" إلى اللغة الألمانية، والتفكير في تنظيم أنشطة مشتركة في القضايا والمجالات ذات الاهتمام المشترك بين المجلس الأعلى ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.



جدير بالذكر، أن "إعلان مملكة البحرين" الصادر يوم 3 يوليو 2018، يؤكد على ضرورة احترام التنوع الديني والعقدي، مع ترسيخ سبل التعايش السلمي والاحترام المتبادل في ضوء الإيمان والمحبة.

وبناء على ذلك تقرر الوثيقة حرية الاعتقاد الديني، وحرية الاختيار، وكل ما يتنافى مع ذلك من إكراه أو عنف حسب الإعلان، هو تدنيس لاسم الجلالة، وتحريف لإرادته التي يتحقق معها الاختلاف والتنوع.