باسل عادل: الحوار الوطني حالة مبشرة وانفتاح للمجال السياسي

قال باسل عادل رئيس كتلة الحوار الوطني، إن الحوار الوطني يمثل حالة مبشرة وانفتاحا للمجال السياسي بشكل عام.

وأضاف “عادل” خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الذي نقلته "إكسترا نيوز"، أنه ابتعد عن السياسة لمدة سبع سنوات، لكن إطلاق الرئيس الدعوة للحوار أعادته للسياسة.

وأشار إلى أن كتلة الحوار هي كيان سياسي ولد من رحم الحوار الوطني، في ظل المساحات المشتركة، موضحا أن الكتلة تضم قامات برزت في الحوار وجلساته.

وأوضح أن الكتلة تدرك صعوبة الواقع وتحدياته، وتؤمن بالفكر وقادته، وتقدس آمال رجال الشارع، وتؤسس لإيجاد البدائل دون ترصد، وأنها عبارة عن معارضة موضوعية.

وأشار إلى أن الكتلة لا تسعى لتسجيل النقاط لكنها تسعى للوصول إلى عقد جديد من التوافقات الوطنية الكبرى بين الإدارة والمعارضة والشعب.