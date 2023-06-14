رسميًا.. مصطفى محمد مستمر مع نانت

أعلن نادي نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه النجم مصطفى محمد، تفعيل بند شراء المهاجم المصري، من فريق جالطا سراي التركي.

جاء إعلان نادي نانت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث أكد بقاء النجم المصري مصطفى محمد مع الفريق حتى عام 2027.

كانت تقارير صحفية فرنسية، أكدت اتجاه نادي نانت، لتفعيل بند شراء مصطفى محمد في الفريق وعدم إعادته إلى جالطا سراي التركي.

وأشارت التقارير إلى أن مهلة تفعيل بند التعاقد مع مصطفى محمد تنتهي غدًا الخميس، قبل حسمه في الساعات الحالية بين الناديين.

واشترى نانت عقد مصطفى محمد من نادي جالطا سراي، ليستمر اللاعب داخل جدران نادي نانت حتى صيف 2027.

شارك مصطفى محمد مع نانت في 51 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 11 هدف، بينهم 8 في الدوري الفرنسي و2 في الدوري الأوروبي، وهدف في كأس فرنسا، كما صنع 4 أهداف أخرى.