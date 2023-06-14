محافظ أسوان يلتقى مدير برنامج الأغذية العالمى لتقديم الدعم للوافدين من السودان

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، برافين أجراوال مدير برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى مصر، وذلك فى حضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية.

تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والبرنامج فى قطاعات العمل المختلفة، بالإضافة إلى إستعراض الجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة المصرية، والمحافظة لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة، وأيضًا ما يقوم به برنامج الأغذية العالمى من جهود فى هذا الإتجاه.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن محافظة أسوان بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة تقوم بملحمة عظيمة لتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف البرى الدولى بكركر، ويتم توفير مختلف الخدمات لهم الصحية حيث تم إجراء أكثر من 200 عملية جراحية صغيرة وكبيرة، مع تلقى أكثر من 150 لخدمات الغسيل الكلوى، موضحًا بأنه يتوازى مع الخدمات الغذائية، والدعم اللوجستى بالتعاون مع المنظمات الدولية، والهلال الأحمر، ومؤسسات المجتمع المدنى وشباب المتطوعين من خلال تقديم الوجبات الجاهزة والجافة والمشروبات وغيرها، بالإضافة إلى دعم الموقف بسيارات السيرفيس لنقل القادمين من السودان إلى محطة السكك الحديدية، وموقف الأقاليم للتوجه إلى القاهرة وباقى محافظات الجمهورية طبقًا لرغباتهم، مع توفير 4500 مقعد داخل 6 قطارات يوميًا، مع توفير العبارات وتشغيلها على مدار اليوم.

وأضاف أشرف عطية بأنه سيتم توطيد أواصر التعاون مع برنامج الأغذية العالمى للعمل على تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجًا.

ومن جانبه أثنى مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر على الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة المصرية ومحافظة أسوان للأخوة السودانيين، ليكون ذلك نموذجًا يحتذى به مختلف دول العالم، مؤكدًا على أن البرنامج يقوم بتوفير أوجه الدعم أيضًا للحكومة وللمحافظة منذ اللحظات الأولى للأحداث بدولة السودان، وأن هناك تنسيق لعمل ممر إنسانى لتوصيل المعونات إلى وادى حلفا بالتعاون مع مكتب الأغذية العالمى فى السودان، وبالتوازى مع ذلك يتم العمل على إبتكار أوجه متنوعة فى إستراتيجية العمل لتقديم الدعم للأخوة السودانيين.

وأشار برافين أجراوال بأنه يتواكب مع ذلك فتح آفاق جديدة من التعاون مع محافظة أسوان لتسريع وتيرة العمل المشترك فى مجال الزراعة والتغير المناخى ومشروعات المياه والطاقة الشمسية، والتحول الرقمى، وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لمدير برنامج الأغذية العالمى تأكيدًا وتعبيرًا عن التعاون المشترك بين الجانبين.

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