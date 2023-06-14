غدًا.. "حكاية سندريلا المصرية" ورشة حكي لأطفال بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية، ورشة حكي للأطفال والنشء بعنوان "حكاية سندريلا المصرية.. جلسة حكي وقراءة وتفاعلية"، صباح غد الخميس، بمقر بيت السناري الأثري في السيدة زينب.

يقدم الورشة الحكاء محمد رمضان حسين، وتشتمل على مجموعة متنوعة من الأنشطة والتمارين التي تساعد على تنمية المهارات اللغوية والتعبيرية، وكذلك التدريب على الحكي والتعبير الشفهي والكتابي، والمناقشات الجماعية حول النصوص، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالحكي والقراءة، بالإضافة إلى تلوين بعض الأشكال الخاصة بالحكاية.

تأتي الورشة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.