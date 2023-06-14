قبل قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار مساء اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023

الأربعاء 14/يونيو/2023 - 05:35 م

شهدت أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 ، استقرارًا ملحوظًا، في ختام عمل البنوك المصرية، ليحافظ سعر الدولار في مصر على آخر مستوياته، قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم لحسم سعر الفائدة فى ظل انتظار اجتماع البنك المركزى المصري الأسبوع المقبل.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك الحكومية والخاصة



في البنك الأهلي، استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيها للبيع.

في بنك مصر، استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيها للبيع.



في بنك CIB، استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي، استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي QNB، استقر سعر الدولار اليوم وسجل،30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

في بنك HSBC، استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

في بنك الإسكندرية، استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.