السجن 15 عامًا لمتهم قتل شابًا ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 15 عامًا لمُدان بقتل شاب وتعرضه لاحدى ذويه بأمور خادشة للحياء ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى 19 من شهر يناير عام 2023 بدائرة حي الزهور، والمتهم فيها شاب يعمل تباع، حيث قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك علي إثر قيام المتهم بالتعرض بأمور خادشة للحياء لإحدى ذوي المجني عليه فتوجه المجني عليه لمكان تواجد المتهم ونشب فيما بينهما مشادة كلامية أضحت شجارًا علي إثرها باغته المتهم بضربة بسلاح أبيض مطواة “قرن غزال”، فأحدث الإصابة التي أودت بحياته.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 15 عامًا.