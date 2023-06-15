الزمالك يدرس تقرير أوسوريو الفني قبل اعتماده استعدادًا للموسم الجديد

تدرس إدارة الزمالك بالتنسيق مع اللجنة الفنية بالنادي خلال الأيام الجارية التقرير الفني الذي قدمه مدرب الفريق الأبيض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وذلك قبل اعتماده بشكل رسمي استعدادا للموسم الجديد الذي سيدخله الزمالك لتعويض خسائر الموسم الحالي محليا وأفريقيا .

وقدم أوسوريو في الساعات الماضية تقريرا فنيا بشأن جميع اللاعبين الحاليين الذين يرغب في استمرارهم مع الفريق وأنهم يستحقون فرصة مع الزمالك في المواسم المقبلة، واللاعبين الراحلين ولم يستطيعوا الحصول على ثقة كارلوس أوسوريو منذ توليه مهام الفريق الفنية خلفا للمدرب البرتغالي فيريرا .

وتضم اللجنة الفنية بالزمالك أسماء كبيرة من نجوم الفريق الأبيض السابقين ومنها، إسماعيل يوسف (تيجانا)، وخالد الغندور، وأحمد حسام ميدو، وأحمد عبدالحليم، وبعض الأسماء الأخرى، على أن تقوم اللجنة بإبلاغ أوسوريو في الفترة المقبلة إما باعتماد تقريره الفني بشكل كامل، أو إضافة بعض التعديلات البسيطة .

وتتواصل جلسات أوسوريو خلال الأيام المقبلة مع اللجنة الفنية بالزمالك، حيث يتم الإعداد حاليا للموسم الجديد ومناقشة اللاعبين الجدد المرشحين للانضمام للزمالك بداية من الموسم المقبل، سواء المحليين أو العرب والأفارقة .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة وذلك يوم 23 من الشهر الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 8.

وكان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.