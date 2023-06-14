برلماني: إنشاء مقبرة الخالدين يؤكد تقدير مصر لرموزها

أشاد النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، فضلًا عن إنشاء مقبرة الخالدين ومتحف يجمع مقتنياتها.

وقال "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي حريصة تمامًا على الحفاظ على التراث المصري العريق، واصفًا القرار بالتاريخي، الذي يضمن الحفاظ على تراث وتاريخ عظماء ورموز الوطن.

وثمن عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، جهود الدولة في القضاء على العشوائيات، وتحويلها إلى مناطق حضارية آمنة تليق بالمواطنين وترتقي بهم، كذلك حرصها الشديد على تنفيذ خطط تطوير القاهرة التاريخية مع الحفاظ على الطابع التراثي الذي تتمتع به.

واختتم النائب طه الناظر: "إنشاء مقبرة الخالدين يؤكد تقدير مصر لرموزها".