محافظ بني سويف يعتمد تنسيق الصف الثانوي العامة بــ 233 درجة

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الأربعاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى " 2024/2023" بحد أدنى "233 "درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة؛ وذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها الأستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية ، وإجمالي عدد الفصول ، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ 47 طالبًا في الفصل الواحد.

وفيما يتعلق بتنسيق طلاب الخدمات ،فقد تقرر قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع يقل "30 درجة" عن مجموع الحد الأدنى للقبول بتنسيق الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 23/24.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2023/2024 بأنواعه المختلفة( صناعي ، تجاري ، فندق ، زراعي) ، وذلك على النحو التالي :

أولاً : التعليم الصناعي :

- مدارس مركز بني سويف

الشهيد محمد صفوت الصناعات المتقدمة شرق بنين " 175درجة "، بني سويف الميكانيكية 180 درجة"، بني سويف الكهربائية " 205 درجات"، بني سويف الزخرفية "170 درجة" ، بني سويف المعمارية "160درجة"، بني سويف الفنية بنات "205 درجات، أبشنا الفنية بنات "170 درجة"، الشهيد حسين جمعة الفنية بنات بتزمنت "180 درجة"، باروط الصناعية بنين "180 درجة"، باروط الفنية بنات "170 درجة"

- مدارس مركز الواسطى

الشهيد أحمد الشناوي الصناعية العسكرية بنين " 190 درجة" الشهيد محمد عبد الله حسين الفنية بنات " 190 درجة"

- مدارس مركز ناصر ناصر الفنية بنات "175درجة"الشهيد محمود عيد الفنية بنات بالرياض "170 درجة"

- مدارس مركز اهناسيا

اهناسيا الصناعية العسكرية بنين "175 درجة"اهناسيا المعمارية العسكرية بنين " 160 درجة"اهناسيا الفنية بنات " 200درجة"

- مدارس مركز ببا

ببا الصناعية العسكرية بنين " 175 درجة"

الشهيد محمد حسين عبد المنعم الفنية بنات "190 درجة "أبو شربان الصناعية العسكرية بنين " 160 درجة"حسن عبد الرحيم الفنية بنات "165 درجة"الشهيد شعبان فتحي على الفنية بنات بقميش “ 170 درجة”

- مدارس مركز سمسطا

حسين جلال الصناعية بنين " 160 درجة"الشهيد حسام حسن عبد المعتمد الفنية بنات سمسطا " 170 درجة".

- مدارس مركز الفشن

الفشن الصناعية العسكرية بنين "170درجة"الفشن الفنية بنات " 175 درجة"الفنت الشرقية الفنية بنات " 160 درجة"السلام الصناعية بنين "145 درجة"الفنت الصناعية بنين "150 درجة"شنرا الفنية بنات "150 درجة"

ثانياً :التعليم الزراعي "بنين"

_مدارس مركز بني سويف الزراعية (147 درجة)

_ مدارس مركز ناصر ناصر الزراعية ( 150درجة)

_مركز الواسطى الواسطى الزراعية (145 درجة)

_ مركز ببا ببا الزراعية " الشهيد حسن أحمد مبروك الزراعية العسكرية" 145 درجة"

_ مركز الفشن الفشن الزراعية (141 درجة )

_ مركز سمسطا سمسطا الزراعية (140 درجة)

ثالثاً : التعليم التجاري والفندقي

_مدارس مركز بني سويف

بني سويف الثانوية الفندقية العسكرية "3سنوات" .. بنين "210" .. وبنات "175"بني سويف الفنية التجارية المتقدمة "3 سنوات" .. بنين "175"التجارة بني سويف "170"بليفيا التجارية المشتركة بنين "220" ...بنات "140"باروط التجارية بنات "140"اهناسيا الخضراء التجارية المشتركة .. بنين "220"... بنات "140"باها الثانوية التجارية للبنات " 140"

مدارس مركز الواسطى

الواسطى التجارية المشتركة ( بنين 220 درجة) (بنات 140درجة) الشهيد عيد محمد سعد التجارية المشتركة بأبوصير ( بنين 180 درجة) (بنات 140 درجة)

- مدارس مركز ناصر

ناصر التجارية المشتركة ( بنين 220درجة) (بنات 140درجة)

اشمنت التجارية المشتركة ( بنين 220 درجة) (بنات 140 درجة)منشأة هديب التجارية المشتركة ( بنين 220 درجة) (بنات 140درجة)

_مدارس مركز اهناسيا

اهناسيا التجارية ( بنين 220 درجة) (بنات 140 درجة) سدمنت التجارية بنات "140"

_مدارس مركز بباببا

التجارية المشتركة ( بنين 220 درجة) (بنات 140درجة)

_ مدارس مركز سمسطا الشهيد فاروق كامل عبد الفتاح التجارية المشتركة ( بنين 220 درجة) (بنات 140 درجة)

_مدارس مركز الفشن

الفشن التجارية المشتركة ( بنين 220 درجة ) (بنات 140 )

التعليم المزدوج " صناعي"

بني سويف :

بني سويف الميكانيكية العسكرية بنين "170 درجة " بني سويف الكهربائية العسكرية بنين

"180 درجة" بني سويف الزخرفية بنات

"175درجة"بني سويف الفنية بنات .. "160 درجة " ناصر : ناصر الفنية بنات .. "160 درجة "

اهناسيا : اهناسيا الفنية بنات ... “170 درججة”

الشهيد محمد حسين الفنية بنات .. "165درجة"

التعليم المزدوج " تجاري"

بني سويف التجارية بنين .."170 درجة"

التعليم المزدوج " فندقي" بني سويف الفندقية العسكرية بنين .. "170 درجة "

التعليم المزدوج " زراعي"

ناصر الزراعية العسكرية ببني سويف.. “145 درجة”