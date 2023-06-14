وزير الزراعة يبحث مع كبرى الشركات الروسية آفاق التعاون في مجال إنتاج التقاوى

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع سالس دفاتشي، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الروسية المهمة العاملة في إنتاج التقاوي والمخصبات الزراعية.

وأكد “القصير” اهتمام الدولة المصرية بتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار، وأعرب عن سعادته لرغبة الجانب الروسي التوسع في مصر، وتسجيل منتجات الشركة في السوق المصري لاختبار فعالية المبيدات والتسويق الجيد لاسم الشركة حتى تكون البداية قوية للشركة .

‏وأضاف القصير، أنه يمكن التعاون مع مركز البحوث الزراعية في مجال إنتاج التقاوي والبذور مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف والذي يعد أحد محاور زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من المحاصيل الاستراتيجية.

من ناحيته أعرب "دفاتشى" عن استعداد شركته للتعاون مع الوزارة في إنتاج التقاوى وكذلك توفير احتياجات الجانب المصري من تقاوي عباد الشمس علي أن يتم اعتمادها بالتوازي مع تقييم هذه الأصناف من قبل مركز البحوث الزراعية.

‏واشار إلى أنه شركته أسست شركة مساهمة مصرية للعمل في السوق المصرية وهي "بيتارين مصر" ولديها مصانع البذور والمخصبات، ويرغب في التعاون مع مصر في مجال إنتاج تقاوي عباد الشمس والذرة وفول الصويا وكذا يرغب الجانب الروسي في انشاء مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية،

‏وانتهى الاجتماع إلى التوصية بضرورة البدء الفوري في تفعيل الشراكة المصرية-الروسية وانشاء مصنع المبيدات وتسجيل اصناف التقاوي للمحاصيل الزيتية والتي تتميز بارتفاع نسبة الزيت فيها وكذا التعاون مع مركز البحوث الزراعية تحت مظلة البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى الخضر.

‏وحضر اللقاء الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ وسيرجي لفوف المستشار الزراعي الروسي بالقاهرة.