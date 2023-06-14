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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عواد يطلب الرحيل رسميًا وينتظر رد الزمالك

محمد عواد
محمد عواد
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تبحث إدارة الزمالك، تدعيم مركز حراسة المرمى، تحسبا لرحيل محمد عواد، بنهاية الموسم الجارى، بعد شكوى اللاعب ومطالبته بالرحيل بعدما أصبح بديلا لمحمد صبحى، الذى يتولى حراسة عرين الزمالك بشكل أساسى فى الفترة الماضية.

وكشف مصدر بنادي الزمالك أن الثلاثى أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة، عبد العزيز البلعوطى حارس إنبى، عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش، على رادار القلعة البيضاء للاختيار بينهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف عواد، خلال جلسة جمعته بمسئولي الزمالك، عن رغبته في الرحيل مقابل التنازل عن كامل مستحقاته عن الموسمين الماضيين و75% من الموسم الحالي مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به.

وتلقى محمد عواد أكثر من عرض، من أندية الدوري الممتاز، يأتي على رأسها فاركو، وينتهي عقد الحارس صاحب الـ 30 عامًا بنهاية الموسم القادم.

الزمالك محمد عواد محمد صبحي