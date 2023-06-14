حقيقة انتقال محمد صلاح إلى صفوف باريس سان جيرمان

قال مصدر مسؤول، إن محمد صلاح، لاعب ليفربول، رفض لقاء رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي في المغرب، على عكس تقارير واردة من فرنسا، أظهر ذلك المباحثات بين الجانبين اليوم الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى أن محمد صلاح لم يغادر معسكر المنتخب المصري في مراكش، في حين لم يتم استقبال المسؤول القطري من قبل بعثة الفراعنة هناك، ما يعني أنه لم يكن هناك لقاء بين الجانبين بخصوص انتقال لاعب الكرة المصري إلى باريس سان جيرمان.

وأكد المصدر أن محمد صلاح لاعب دولي ويدرك جيداً التزامه بمعسكر الفراعنة، ولهذا لم يعقد أي اجتماعات بخصوص البرنامج التدريبي الذي وضعه المدرب روي فيتوريا.

يستعد المنتخب المصري لمواجهة غينيا غدا في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم العام المقبل في كوت ديفوار.

يأتي ذلك فيما كشفت شبكة سبورتس زون الفرنسية أن الجانبين عقدا اجتماعا لمناقشة انتقال النجم المصري إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

يعتبر محمد صلاح الجناح الأيمن الأكثر هيمنة في الدوري الإنجليزي، وصاحب الهداف في الدوريات الخمس الأولى، مما يؤهله ليحل محل ليونيل ميسي في تشكيلة باريس سان جيرمان، خاصة بعد ليفربول. سيغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لذلك سيبحث فرعون عن مكان جديد لإثبات براعته في التهديف.

تربط محمد صلاح علاقة قوية بناصر الخليفي حيث التقيا هذا العام في العاصمة الإنجليزية لندن بعد خسارة ليفربول 3-1 أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان ناصر الخليفي في المغرب في الأيام الأخيرة للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا CAF حيث فاز باللقب على حساب الوداد الرياضي ، فيما لعب محمد صلاح مع منتخب مصر في غينيا، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وأكد التقرير أن انتقال صلاح إلى باريس سان جيرمان سيكون صعبًا للغاية حيث أن اللاعب مستعد دائمًا للاستماع إلى العروض المقدمة له ، لكنه لم يلتزم بإجابة محددة..

تمتع محمد صلاح بمسيرة كرة قدم رائعة في ليفربول ، حيث كان هداف الريدز على مدى المواسم الستة الماضية ، ولديه فرصة كبيرة لتحطيم عدد من الأرقام القياسية في نسخته المقبلة. صنفه الدوري الإنجليزي الممتاز ، بالإضافة إلى راتبه ، من بين أفضل 5 لاعبين أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز. الدوري الممتاز.