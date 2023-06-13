الزمالك يجدد ملاعب الناشئين قبل وصول المدرب الأجنبي للقطاع

استقرت إدارة نادي الزمالك على تجديد ملاعب الناشئين بالنادي الأبيض بمقره في ميت عقبة وذلك قبل وصول المدير الفني الأجنبي للقطاع والمتوقع وصوله الفترة المقبلة.

وقرر النادي الأبيض التعاقد مع مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين من أجل تطويره، وتصعيد لاعبين مميزين للفريق الأول وهو ما سيمنع النادي من ضم لاعبين جدد من الأندية ألأخري.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة وذلك يوم 23 من الشهر الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 8.

وكان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.