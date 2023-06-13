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الأربعاء 14 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا: هدفنا الفوز والتأهل لأمم أفريقيا

روي فيتوريا
روي فيتوريا
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أكد روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن منتخب مصر جاهز لمباراة الغد أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. 
وتابع فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد أمام غينيا: “قمنا بضم ٢٨ لاعبا ووضعنا كل السيناريوهات للتعامل مع كافة الأمور.. وسنلعب على الصعود لأمم أفريقيا وتأكيد صدارة المجموعة". 
واختتم البرتغالي هناك عدد من اللاعبين يعانون من الإجهاد ولن ندفع بأي لاعب إلا في حال جاهزيته بنسبة 100٪؜ . 

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IMG_8253
البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر