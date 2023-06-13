بعد 30 يونيو .. تفاصيل تطوير شبكات توزيع الكهرباء بشمال وجنوب سيناء

قبل 9 سنوات عانى قطاع جنوب وشمال سيناء من الانقطاعات المستمره في التيار الكهربائي ، ومنذ مجئ الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرالكهرباء الدكتور محمد شاكر، انتقلت خلالها سيناء شمالا وجنوبا من معاناة فى التغذية الكهربائية وانقطاع الكهرباء بصفة مستمرة إلى استمرار التغذية وتقليل فترات انقطاع التيار بشكل كبير طبقا لمعايير الجودة ومواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك وذلك بفضل تطوير شبكتى النقل والتوزيع بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه.

ترصد " البوابه نيوز " تطوير شبكات توزيع الكهرباء بشمال سيناء وجنوب سيناء:

شمال سيناء

فى نطاق شمال سناء والتى تضم كلا من العريش ، بئر العبد ، رمانة ، الشيخ زويد ، رفح ، الحسنة ونخل ويشمل حوالى 51 مركز وقرية ، يبلغ عدد المشتركين به حوالى 863 الف مشترك وتم تركيب 20218 عداد مسبق الدفع ويشمل عدد 8 مراكز لخدمة المشتركين تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية مارس 2023 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين فى إطار الخطة الإستثمارية والتى قدرت مبلغ 246 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع شمال سيناء بإجمالي تكلفة بلغ حوالي 1,406 مليار جنيه متمثلة فى :

● توصيل التيار الكهربائى لمدينة رفح الجديدة المرحلة الاولى والعاجلة

● توصيل التيار الكهربائى لمشروع المآخذ وزماماتها برمانة وبئر العبد

● توصيل التيار الكهربائى لمشروع ابنى بيتك بارض الجولف بالعريش

● توصيل التيار الكهربائى لمشروع انشاء 89 عمارة بالسبيل بالمساعيد و مشــــروع استصــــلاح 3000 فـــــدان بقـريــة الأمــــــل بالقنطرة شـــرق.

● توصيل التيار الكهربائى للمدينة المليونية بشرق بورسعيد الجديدة .

● توصيل التيار الكهربائى لمطار المليز ليعمل كمطار مدنى عسكرى

● توصيل التيار الكهربائى لمزارع الاستزراع السمكي

● توصيل التيار الكهربائى لعدد 30 منزل بدوى بقرية الجوفة برمانة

● توصيل التيار الكهربائى لمستشفيات (نخل -بئر العبد)

● توصيل التيار الكهربائى للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء المرحلة الاولى

● توصيل التيار لمحطة مياة غرب العريش و محطة مياة ابوصقل وكرم ابو نجيلة بالعريش ولابار المياه المحيطة بمنطقة مطار العريش ومحطات مياه السكادرة بالشيخ زويد .

● توصيل التيار المحطة تحلية مياه البحر بالعريش بالكم 17 المساعيد

● توصيل التيار لمجمع صناعات الرخــام بالجفجـافة بوسط سيناء

● انارة الطريق الدولى من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين - وخط الحدود الدولية من صلاح الدين حتى نقطة ساحل 10 بمحافظة شمال سيناء

● انشاء خط الربط جهد 22كف لربط نخل بموزع رأس النقب مع تنفيذ اعمال الصيانة وتحسين الجهد

● تأمين المحور الساحلي و الجنوبي بمنطقة الخربة ببئر العبد

بالإضافة لمجموعة من “ المشروعات الجاري تنفيذها حاليا ” باستثمارات تقدر بحوالي 482 مليون جنيه تتمثل في الآتي :-

1- إعادة تأهيل وإنشاء شبكات جديدة بقري الشيخ زويد ورفح مع عودة الأهالي إليها بعد دحر الإرهاب الأسود .

2- نقل وتعديل مسار المحاور الرئيسية داخل مدينة العريش

3- رفع كفاءة المنطقة الصناعية بالمساعيد

4- توصيل التيار لتجمع قرية الصيادين بمنطقة اغزوان ببئر العبد

5- اعاده تأهيل مدينه الشيخ زويد و قريه تفاحه

6- تامين المحور الساحلي و جنوبه بمنطقه الخربه

7- اناره طريق ساحل رفح من نقطه 10 حرس حدود حتي محطه السكادره

8- مدينه رفح الجديدة(مرحله اولي)

9- اصلاح كابل محطه مياه ابو شنار برفح الجديدة

10- توصيل التيار لمحطة تحليه مياه البحر بالعريش بالكم 17

جنوب سيناء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان لها أنه تم استثمار ملياري جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2023 لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار.

فى نطاق قطاع جنوب سيناء الذى يضم كل من رأس سدر ، أبو رديس ، أبو زنيمة ، سانت كاترين ، الطور ، سانت كاترين ، شرم الشيخ و دهب و نويبع وطابا على مساحة 31.272 ويشمل حوالى 45 مركز وقرية ، يبلغ عدد المشتركين به حوالى 86 الف مشترك وتم تركيب 41533عداد مسبق الدفع ويشمل 8 مراكز لخدمة تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2023 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين فى إطار الخطة الإستثمارية والتى قدرت بمبلغ 195 الف جنيه

كما تم انشاء مركز خدمة العملاء بمبلغ 7,5 مليون جنيه ويشمل :

- مركز خدمة لذوي الهمم بأحدث الوسائل لأنهاء مصالحهم فورا

- مركز خدمة المستثمرين وبه صالة لخدمة المستثمرين

- صالة خدمة عملاء للجمهور وبه عدد 14 شباك امامي وخلفي يقدم خدمة مميزة للمواطنين ويقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالشركة

- مركز للمنطقة الذكية حيث يقوم المواطن انهاء الخدمات دون الاحتياج الي احد باي من العاملين بالشركة

وتم تجهيز سيارة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية مجهزة بأحدث اجهزة الحاسب الالي لتقديم كافة خدمات الكهرباء وشحن العدادات للمواطنين ( مركز خدمة متنقل )

يتم إنشاء مركز التحكم الالي لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 700 مليون جنيه لتحديد اعطال المتوسط والمنخفض وعمل المناورات لتقليل زمن ومدة إصلاح الأعطال ، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمتابعة التحكم الخاص بمدينة شرم الشيخ.

إنشاء محطة شحن السيارات داخل هندسة شرم الشيخ وذلك لشحن السيارات الملاكي وذلك لخدمة كافة المواطنين.

تنفيذ برنامج تأهيل وصيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض لجميع المحولات والموزعات وصناديق التوزيع ملك الشركة وملك الغير ، وذلك حرصا من الشركة علي جودة واستمرارية التغذية الكهربية.

وتم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع جنوب سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ 888 مليون جنيه متمثلة فى :

● نقل الكابلات المتعارضة مع مشروع انشاء الطريق الأوسط (ابن سيناء)

● توصيل التيار الكهربائى لشركة انابيب البترول بمدينة ابو رديس

● توصيل التيار الكهربائى لعدد 83 عمارة سكنية بمدينة طور سيناء

● توصيل التيار الكهربائى لمجمع صناعات الرخام بمدينة راس سدر

● توصيل التيار الكهربائي لمحطات المياه الجديدة من منطقة الواطية و المساعدة

● توصيل التيار الكهربائى لقاعة المؤتمرات الجديدة بمدينة شرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائى لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة طور سيناء

● توصيل التيار الكهربائى لتجمعات تنموى بجنوب سيناء

● توصيل التيار الكهربائى لمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة راس نصرانى بشرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائى لعمارات الاسكان الاجتماعى بابو رديس

● توصيل التيار الكهربائى لمشروع ابنى بيتك بمدينة طور سيناء

● توصيل التيار الكهربائى من محطة محولات نويبع الى تجمع وادى سعال بمدينة سانت كاترين مع ربط وتغذية (9) تجمعات على طول الخط

● توصيل التيار الكهربائى للبوابات والارتكازات الامنية بالطريق الدولى النفق/ شرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائى الى الوحدة الانتاجية رقم (1) مصنع الكاولين التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بشرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائى للمشروع الاستراتيجى لخزانات الزيت التابع لشركة السويس للزيت برأس بدران

● توصيل التيار الكهربائى لعدد 4 محطات تحلية ( راس سدر - ابوزنيمة - دهب- نويبع)

● رفع وتعديل مسار المهمات المتعارضة مع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى من مدخل شرم الشيخ وحتى مفارق طريق دهب

● توصيل التيار الكهربائى لمجمع المحارق التابع لمديرية الصحة بطور سيناء

● نقل و تعديل مسار الكابلات المتعارضة مع مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمنطقة وادي الراحة

● توصيل التيار الكهربائي للوحدات الصحية ( بوادي مندر - بقرية الوادى - وحدة التأمين الصحي بمدينة طابا - بوادي المراخ

● توصيل التيار الكهربائى لمحطة غازتك بمدخل مدينة شرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائي الى محطة معالجة الصرف الصحي بطور سيناء

● تعديل مسار كابلات التغذية الرئيسية لشركة السويس للزيت (سوكو) بمدينة أبو رديس

● توصيل التيار الكهربائى لمحطة شحن الأتوبيسات بالكهرباء بشرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائى لمحطة شحن السيارات بالكهرباء بشرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائي للمنطقة الخضراء

● توصيل التيار الكهربائي للمنطقة الزرقاء.

● توصيل التيار الكهربائي لامتداد المنطقةالزرقاء

● توصيل التيار الكهربائي للمشى السياحي

● توصيل التيار الكهربى الى مشروع ابنى بيتك الجديد

● توصيل محطات الطاقة الشمسية بلوحتين بشرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائي لمحطة تحلية مياه البحر بالجبيل

● توصيل التيار الكهربي لبديل الاعتداد بالجبيل

● توصيل التيار الكهربي لجمعية العاملين بديوان عام محافظة جنوب سيناء

● توصيل التيار الكهربي لحى الشروق

● توصيل التيار الكهربي لمزارع التعمير

● توصيل التيار الكهربي لمحطة معالجة الصرف الصحى بالطور

● توصيل التيار الكهربي لل148 عمارة(حى النصر)

● توصيل التيار الكهربي لجامعة الملك سلمان فروع (الطور-شرم سدر)

● إزالة تعارضات طريق السلام

● منظومة تطوير التأمين الصحى الشامل

● توصيل التيار الكهربائي للريف المصري (مرحله اولي)

● توصيل التيار الكهربائي لمحطات المياه الجديدة من منطقة الواطية و المساعدة

● توصيل التيار الكهربى الى مدرسة طوبيا

● نقل تعارضات قرية الرملة

● 4 وحدات صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل



بالإضافة لمجموعة من “ المشروعات الجاري تنفيذها حاليا ” باستثمارات تقدر بـ 280 مليون جنيه تتمثل في الاتى :-

● توصيل التيار لروافع المياه 1, 2, 3, 4 بمدينة سانت كاترين

● رفع تعارضات طريق وادي فيران/سانت كاترين

● مشروع الريف المصرى(المرحله التانيه)

● التجمعات التنموية لعدد 5 تجمعات

● محطه تحليل مياه البحر مدينه طابا